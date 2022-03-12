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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Акрон
Нефтехимик - Акрон: обзор матча 12 марта 2022
Нефтехимик
12.03.2022, суббота, 15:30
Россия. ФНЛ, 27 тур
0 : 0
Завершен
Акрон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Акрон
90'
+2
Желтая карточка
А. Килин
Желтая карточка
М. Ширяев
90'
+1
89'
Замена
К. Гираев
️️️️
К. Базелюк
85'
Желтая карточка
И. Чудин
83'
Желтая карточка
А. Босов
Замена
К. Родионов
️️️️
В. Галиулин
80'
Замена
В. Москвичев
️️️️
Р. Денисов
80'
75'
Замена
А. Босов
️️️️
Н. Чистяков
Замена
М. Данилин
️️️️
А. Терехов
75'
Замена
М. Ситдиков
️️️️
Н. Калугин
75'
63'
Замена
В. Азаров
️️️️
Д. Сасин
Желтая карточка
Д. Хубаев
57'
42'
Желтая карточка
М. Палиенко
32'
Желтая карточка
Д. Сагуткин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
2
Давид Хубаев
ЦП
16
Роман Денисов
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
11
Антон Терехов
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
39
Максим Данилин
ЦФ
Акрон
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
68
Ефим Бойцов
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
4-3-2-1
1
Голубев
44
Калугин
12
Ширяев
21
Бердников
16
Шоркин
21
Галиулин
16
Денисов
2
Хубаев
11
Пруцев
11
Терехов
25
Уридия
3-2-1-3-1
13
Волков
4
Рогач
3
Сагуткин
58
Зуев
4
Савичев
23
Чистяков
27
Чудин
18
Килин
99
Палиенко
77
Сасин
10
Базелюк
11
Терехов
39
Данилин
39
Данилин
11
Терехов
16
Денисов
5
Москвичев
5
Москвичев
16
Денисов
21
Галиулин
22
Родионов
22
Родионов
21
Галиулин
44
Калугин
2
Ситдиков
2
Ситдиков
44
Калугин
10
Базелюк
9
Гираев
9
Гираев
10
Базелюк
23
Чистяков
63
Босов
63
Босов
23
Чистяков
77
Сасин
99
Азаров
99
Азаров
77
Сасин
Остались в запасе
Нефтехимик
Акрон
18
Вячеслав Исупов
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
4
Павел Баранов
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
68
Ефим Бойцов
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
4
Павел Баранов
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
Остались в запасе
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
68
Ефим Бойцов
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Виталий Панов
Статистика матча Нефтехимик - Акрон
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Семенов (Петрозаводск)
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Юрий Князев (Рыльск)
Стадион:
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