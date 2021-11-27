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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Оренбург
Акрон - Оренбург: обзор матча 27 ноября 2021
Акрон
27.11.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
0 : 3
Завершен
Оренбург
8'
В. Писарский
57'
Д. Фамейе
86'
Н. Прудников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Оренбург
86'
ГОЛ! 0:3!
Н. Прудников
84'
Замена
К. Капленко
️️️️
Н. Титков
84'
Замена
Н. Прудников
️️️️
Д. Фамейе
Замена
А. Потапов
️️️️
И. Рогач
72'
Замена
В. Марухин
️️️️
А. Босов
72'
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Делькин
60'
Замена
К. Гираев
️️️️
К. Базелюк
60'
57'
ГОЛ! 0:2!
Д. Фамейе
46'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
А. Диалло
Замена
И. Зуев
️️️️
И. Чудин
46'
45'
Желтая карточка
С. Бреев
37'
Желтая карточка
Д. Фамейе
32'
Желтая карточка
Т. Аюпов
8'
ГОЛ! 0:1!
В. Писарский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
63
Александр Босов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
55
Джео Данни Экра
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
77
Владимир Писарский
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Евгений Песегов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Оренбург
60
Владислав Полетаев
ВР
51
Данил Хорошков
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
11
Николай Прудников
ЦФ
3-1-3-3
13
Волков
4
Рогач
3
Сагуткин
4
Савичев
27
Чудин
63
Босов
99
Палиенко
18
Килин
10
Базелюк
90
Делькин
55
Экра
4-1-2-3
1
Гошев
12
Малых
3
Гойкович
58
Ойеволе
15
Эктов
8
Аюпов
18
Титков
23
Бреев
7
Фамейе
91
Диалло
77
Писарский
63
Босов
12
Марухин
12
Марухин
63
Босов
10
Базелюк
9
Гираев
9
Гираев
10
Базелюк
27
Чудин
58
Зуев
58
Зуев
27
Чудин
4
Рогач
88
Потапов
88
Потапов
4
Рогач
90
Делькин
99
Азаров
99
Азаров
90
Делькин
18
Титков
55
Капленко
55
Капленко
18
Титков
91
Диалло
17
Ковалев
17
Ковалев
91
Диалло
7
Фамейе
11
Прудников
11
Прудников
7
Фамейе
Остались в запасе
Акрон
Оренбург
17
Артур Газданов
ЛВ
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
60
Владислав Полетаев
ВР
51
Данил Хорошков
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
17
Артур Газданов
ЛВ
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
51
Данил Хорошков
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Акрон - Оренбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
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