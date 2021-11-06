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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Металлург Л
Акрон - Металлург Л: обзор матча 06 ноября 2021
Акрон
06.11.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
2 : 0
Завершен
Металлург Л
37'
Д. Ефремов
59'
М. Палиенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Металлург Л
Замена
В. Марухин
️️️️
А. Делькин
90'
+1
Замена
К. Гираев
️️️️
К. Базелюк
82'
79'
Замена
Р. Ахвледиани
️️️️
А. Кутьин
79'
Замена
И. Визнович
️️️️
А. Овчинников
79'
Замена
Н. Иванников
️️️️
М. Сазонов
65'
Замена
Р. Шаповалов
️️️️
М. Яковлев
64'
Желтая карточка
А. Овчинников
62'
Желтая карточка
М. Яковлев
ГОЛ! 2:0!
М. Палиенко
59'
Замена
А. Потапов
️️️️
Д. Ефремов
58'
Желтая карточка
В. Азаров
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ефремов
37'
9'
Желтая карточка
Г. Киселев
7'
Желтая карточка
М. Сазонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
63
Александр Босов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
70
Артур Арустамян
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Андрей Овчинников
ЦФ
78
Геннадий Киселев
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
64
Илья Баульчев
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
7
Николай Иванников
ЦП
18
Вениамин Баязов
ЦП
29
Евгений Фролов
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
2-1-3-4
13
Волков
4
Рогач
58
Зуев
27
Чудин
63
Босов
99
Палиенко
18
Килин
22
Ефремов
10
Базелюк
99
Азаров
90
Делькин
3-3-1-3
13
Матюша
4
Редькович
3
Иваньков
3
Сазонов
22
Завезен
70
Арустамян
20
Войдель
18
Яковлев
48
Кутьин
78
Киселев
10
Овчинников
10
Базелюк
9
Гираев
9
Гираев
10
Базелюк
90
Делькин
12
Марухин
12
Марухин
90
Делькин
22
Ефремов
88
Потапов
88
Потапов
22
Ефремов
18
Яковлев
15
Шаповалов
15
Шаповалов
18
Яковлев
3
Сазонов
7
Иванников
7
Иванников
3
Сазонов
48
Кутьин
9
Ахвледиани
9
Ахвледиани
48
Кутьин
10
Овчинников
98
Визнович
98
Визнович
10
Овчинников
Остались в запасе
Акрон
Металлург Л
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
77
Станислав Библик
ЦФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
1
Давид Иканович
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
64
Илья Баульчев
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
18
Вениамин Баязов
ЦП
29
Евгений Фролов
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
77
Станислав Библик
ЦФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Иканович
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
64
Илья Баульчев
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
18
Вениамин Баязов
ЦП
29
Евгений Фролов
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Акрон - Металлург Л
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
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