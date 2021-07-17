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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Волгарь
Акрон - Волгарь: обзор матча 17 июля 2021
Акрон
17.07.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 0
Завершен
Волгарь
68'
К. Базелюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Волгарь
Замена
И. Зуев
️️️️
К. Базелюк
84'
Желтая карточка
К. Базелюк
83'
82'
Замена
Д. Лесников
️️️️
А. Юсупов
82'
Замена
И. Ращеня
️️️️
А. Павлишин
Желтая карточка
К. Савичев
81'
77'
Замена
В. Жиронкин
️️️️
И. Гоманюк
Замена
С. Эмини
️️️️
В. Бабаев
74'
Замена
А. Потапов
️️️️
И. Чудин
73'
69'
Замена
️️️️
А. Габараев
ГОЛ! 1:0!
К. Базелюк
68'
66'
Желтая карточка
А. Погосов
Замена
Н. Чистяков
️️️️
А. Босов
56'
Замена
А. Газданов
️️️️
М. Майрович
56'
Желтая карточка
В. Бабаев
44'
43'
Желтая карточка
И. Гоманюк
1'
Желтая карточка
Д. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
99
Максим Палиенко
АП
63
Александр Босов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4
Иван Рогач
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
11
Александр Болонин
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
21
Алексей Баев
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
23
Илья Гоманюк
ЦФ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
1-2-3-4
50
Гойло
4
Савичев
27
Чудин
7
Песегов
11
Бабаев
99
Палиенко
63
Босов
10
Базелюк
10
Майрович
90
Делькин
4
Рогач
4-3-1-2
81
Смирнов
5
Габараев
69
Козлов
4
Локтионов
20
Малания
11
Болонин
7
Павлишин
21
Баев
24
Погосов
23
Гоманюк
10
Юсупов
10
Майрович
17
Газданов
17
Газданов
10
Майрович
27
Чудин
88
Потапов
88
Потапов
27
Чудин
11
Бабаев
7
Эмини
7
Эмини
11
Бабаев
63
Босов
23
Чистяков
23
Чистяков
63
Босов
10
Базелюк
58
Зуев
58
Зуев
10
Базелюк
23
Гоманюк
7
Жиронкин
7
Жиронкин
23
Гоманюк
10
Юсупов
17
Лесников
17
Лесников
10
Юсупов
7
Павлишин
4
Ращеня
4
Ращеня
7
Павлишин
Остались в запасе
Акрон
Волгарь
13
Сергей Волков
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
56
Виктор Демьянов
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
Остались в запасе
56
Виктор Демьянов
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Статистика матча Акрон - Волгарь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Стадион:
Кристалл
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