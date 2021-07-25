Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Акрон
Металлург Л - Акрон: обзор матча 25 июля 2021
Металлург Л
25.07.2021, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
2 : 2
Завершен
Акрон
18'
А. Арустамян
36'
Р. Войдель
32'
В. Бабаев
38'
К. Базелюк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Акрон
74'
Желтая карточка
Д. Сагуткин
71'
Замена
А. Нестеров
️️️️
Н. Чистяков
Замена
И. Визнович
️️️️
А. Иваньков
66'
Замена
А. Овчинников
️️️️
Н. Иванников
61'
Желтая карточка
Р. Войдель
51'
38'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Базелюк
ГОЛ! 2:1!
Р. Войдель
36'
32'
ГОЛ! 1:1!
В. Бабаев
Желтая карточка
Р. Шаповалов
28'
Желтая карточка
Д. Поярков
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Арустамян
18'
9'
Желтая карточка
Н. Чистяков
8'
Желтая карточка
А. Босов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
25
Денис Поярков
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
99
Максим Палиенко
АП
63
Александр Босов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
14
Вадим Черный
ОП
29
Евгений Фролов
ЦП
19
Илья Глебов
ПВ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Сефер Эмини
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
9
Карим Гираев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
4-5-1
13
Матюша
3
Сазонов
3
Иваньков
2
Титов
4
Белов
20
Войдель
25
Поярков
70
Арустамян
7
Иванников
15
Шаповалов
48
Кутьин
4-2-3-1
13
Волков
4
Савичев
4
Рогач
3
Сагуткин
23
Чистяков
27
Чудин
7
Песегов
63
Босов
99
Палиенко
11
Бабаев
10
Базелюк
7
Иванников
10
Овчинников
10
Овчинников
7
Иванников
3
Иваньков
98
Визнович
98
Визнович
3
Иваньков
23
Чистяков
2
Нестеров
2
Нестеров
23
Чистяков
Остались в запасе
Металлург Л
Акрон
1
Давид Иканович
ВР
14
Вадим Черный
ОП
29
Евгений Фролов
ЦП
19
Илья Глебов
ПВ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
9
Карим Гираев
ЦФ
17
Артур Газданов
ЛВ
50
Никита Гойло
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
7
Сефер Эмини
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Остались в запасе
1
Давид Иканович
ВР
14
Вадим Черный
ОП
29
Евгений Фролов
ЦП
19
Илья Глебов
ПВ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
Остались в запасе
9
Карим Гираев
ЦФ
17
Артур Газданов
ЛВ
50
Никита Гойло
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
7
Сефер Эмини
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Статистика матча Металлург Л - Акрон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Помощники судьи:
Николай Еремин (Москва)
Алексей Ермилов (Москва)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Александр Костин (Московская область)
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Металлург Л
Акрон
Игдисамов прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Акроном»
Вчера, 19:59
5
Кубок России. ЦСКА прошел в плей-офф Пути РПЛ, победив в гостях «Акрон» (1:0)
Вчера, 18:58
13
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
23 ноября
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
22 ноября
1
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Муром» – «Металлург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Муром» – «Металлург Липецк»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Игдисамов прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Акроном»
Вчера, 19:59
5
Кубок России. ЦСКА прошел в плей-офф Пути РПЛ, победив в гостях «Акрон» (1:0)
Вчера, 18:58
13
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
23 ноября
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
22 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+