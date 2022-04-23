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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Спартак-2
Акрон - Спартак-2: обзор матча 23 апреля 2022
Акрон
23.04.2022, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 1
Завершен
Спартак-2
75'
А. Воропаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Спартак-2
Желтая карточка
Д. Сагуткин
90'
+3
90'
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
В. Шитов
Желтая карточка
В. Азаров
86'
Желтая карточка
К. Базелюк
80'
Замена
А. Делькин
️️️️
К. Савичев
79'
75'
ГОЛ! 0:1!
А. Воропаев
Замена
Д. Сасин
️️️️
Д. Ефремов
66'
Замена
К. Базелюк
️️️️
К. Гираев
66'
63'
Желтая карточка
К. Шильцов
Желтая карточка
А. Килин
53'
Замена
Д. Сагуткин
️️️️
И. Рогач
46'
Замена
Н. Чистяков
️️️️
С. Кожедуб
46'
Желтая карточка
И. Зуев
41'
Желтая карточка
И. Чудин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
18
Антон Килин
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
22
Никита Бакалюк
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
12
Даниил Колесников
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
55
Джео Данни Экра
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
63
Александр Босов
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
90
Артем Делькин
ЦФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
30
Максим Данилин
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
4-1-3-2
13
Волков
18
Килин
58
Зуев
4
Рогач
4
Савичев
27
Чудин
11
Кожедуб
99
Палиенко
22
Ефремов
99
Азаров
9
Гираев
3-1-2-3-1
1
Акмурзин
3
Петрунин
14
Агапов
36
Воропаев
83
Лайкин
22
Бакалюк
27
Муминов
9
Оганесян
7
Шильцов
17
Шитов
10
Максимчук
11
Кожедуб
23
Чистяков
23
Чистяков
11
Кожедуб
4
Рогач
3
Сагуткин
3
Сагуткин
4
Рогач
22
Ефремов
77
Сасин
77
Сасин
22
Ефремов
4
Савичев
90
Делькин
90
Делькин
4
Савичев
9
Гираев
10
Базелюк
10
Базелюк
9
Гираев
17
Шитов
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
17
Шитов
Остались в запасе
Акрон
Спартак-2
63
Александр Босов
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
24
Алил Магомедов
ВР
12
Даниил Колесников
ВР
55
Джео Данни Экра
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Антон Шитов
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
30
Максим Данилин
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
63
Александр Босов
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
24
Алил Магомедов
ВР
12
Даниил Колесников
ВР
55
Джео Данни Экра
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Антон Шитов
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
30
Максим Данилин
ЦП
Главный тренер
Виталий Панов
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Акрон - Спартак-2
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Рустам Мухтаров (Петрозаводск)
Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Юрий Ключников (Москва)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
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