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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Торпедо
Акрон - Торпедо: обзор матча 25 сентября 2021
Акрон
25.09.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо
14'
И. Чудин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Торпедо
Желтая карточка
И. Чудин
90'
+2
88'
Желтая карточка
А. Кравчук
82'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
И. Лебеденко
82'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
И. Енин
Замена
А. Делькин
️️️️
К. Базелюк
82'
Замена
А. Газданов
️️️️
Д. Ефремов
81'
Желтая карточка
В. Азаров
59'
59'
Замена
В. Адаев
️️️️
А. Калмыков
Замена
В. Азаров
️️️️
В. Марухин
58'
Замена
А. Босов
️️️️
А. Килин
57'
46'
Замена
А. Кравчук
️️️️
Р. Нетфуллин
18'
Желтая карточка
А. Самсонов
ГОЛ! 1:0!
И. Чудин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
35
Иван Енин
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Акрон
12
Даниил Колесников
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
63
Александр Босов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
55
Джео Данни Экра
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
3-2-3-2
50
Гойло
58
Зуев
3
Сагуткин
4
Савичев
27
Чудин
7
Песегов
22
Ефремов
99
Палиенко
18
Килин
12
Марухин
10
Базелюк
4-2-1-1-2
16
Ботнарь
11
Темников
99
Евдокимов
5
Шумских
44
Самсонов
20
Померко
35
Енин
52
Нетфуллин
28
Султонов
10
Лебеденко
90
Калмыков
18
Килин
63
Босов
63
Босов
18
Килин
22
Ефремов
17
Газданов
17
Газданов
22
Ефремов
12
Марухин
99
Азаров
99
Азаров
12
Марухин
10
Базелюк
90
Делькин
90
Делькин
10
Базелюк
10
Лебеденко
20
Полубояринов
20
Полубояринов
10
Лебеденко
52
Нетфуллин
21
Кравчук
21
Кравчук
52
Нетфуллин
35
Енин
7
Рязанцев
7
Рязанцев
35
Енин
90
Калмыков
9
Адаев
9
Адаев
90
Калмыков
Остались в запасе
Акрон
Торпедо
9
Карим Гираев
ЦФ
11
Владлен Бабаев
АП
12
Даниил Колесников
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
55
Джео Данни Экра
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
27
Александр Орехов
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
9
Карим Гираев
ЦФ
11
Владлен Бабаев
АП
12
Даниил Колесников
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
55
Джео Данни Экра
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
27
Александр Орехов
ЦП
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Акрон - Торпедо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Стадион:
Кристалл
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