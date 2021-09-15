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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - КАМАЗ
Акрон - КАМАЗ: обзор матча 15 сентября 2021
Акрон
15.09.2021, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
0 : 0
Завершен
КАМАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - КАМАЗ
Желтая карточка
И. Рогач
88'
Замена
А. Потапов
️️️️
Е. Песегов
87'
86'
Желтая карточка
В. Свежов
Замена
К. Гираев
️️️️
В. Азаров
86'
Желтая карточка
Д. Ефремов
83'
81'
Замена
Р. Османов
️️️️
Р. Аюкин
81'
Замена
А. Абазов
️️️️
Р. Янушковский
81'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
Е. Воронин
Желтая карточка
А. Килин
74'
73'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
М. Бевеев
70'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
О. Калугин
66'
Желтая карточка
О. Калугин
Замена
Н. Чистяков
️️️️
А. Босов
64'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
В. Марухин
64'
57'
Желтая карточка
Р. Янушковский
50'
Желтая карточка
Ч. Магомадов
Замена
В. Бабаев
️️️️
М. Палиенко
35'
14'
Желтая карточка
Е. Воронин
Желтая карточка
А. Босов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
63
Александр Босов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
КАМАЗ
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
8
Редван Османов
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
2-2-3-3
13
Волков
4
Рогач
58
Зуев
27
Чудин
7
Песегов
63
Босов
99
Палиенко
18
Килин
12
Марухин
99
Азаров
10
Базелюк
3-2-3-1-1
1
Баклов
22
Бевеев
91
Куликов
2
Тесленко
2
Морозов
95
Магомадов
7
Аюкин
6
Свежов
27
Калугин
37
Воронин
10
Янушковский
12
Марухин
22
Ефремов
22
Ефремов
12
Марухин
99
Азаров
9
Гираев
9
Гираев
99
Азаров
99
Палиенко
11
Бабаев
11
Бабаев
99
Палиенко
63
Босов
23
Чистяков
23
Чистяков
63
Босов
7
Песегов
88
Потапов
88
Потапов
7
Песегов
10
Янушковский
23
Абазов
23
Абазов
10
Янушковский
27
Калугин
11
Гаглоев
11
Гаглоев
27
Калугин
22
Бевеев
42
Кириллов
42
Кириллов
22
Бевеев
7
Аюкин
8
Османов
8
Османов
7
Аюкин
37
Воронин
11
Мусаев
11
Мусаев
37
Воронин
Остались в запасе
Акрон
КАМАЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
50
Никита Гойло
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
90
Артем Делькин
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
71
Алексей Мамин
ВР
11
Владислав Игнатенко
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
17
Артур Газданов
ЛВ
50
Никита Гойло
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
90
Артем Делькин
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
11
Владислав Игнатенко
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Акрон - КАМАЗ
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Стадион:
Кристалл
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