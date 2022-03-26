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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Акрон
КАМАЗ - Акрон: обзор матча 26 марта 2022
КАМАЗ
26.03.2022, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
1 : 2
Завершен
Акрон
53'
Е. Воронин
45+1'
И. Зуев
70'
К. Гираев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Акрон
90'
+1
Вторая желтая
К. Гираев
87'
Желтая карточка
А. Потапов
Замена
Н. Кашаев
️️️️
Е. Воронин
86'
Желтая карточка
Р. Аюкин
84'
81'
Замена
Д. Сасин
️️️️
К. Базелюк
81'
Замена
В. Азаров
️️️️
М. Палиенко
80'
Желтая карточка
К. Гираев
79'
Желтая карточка
М. Палиенко
Замена
М. Казимир
️️️️
С. Морозов
76'
70'
ГОЛ! 1:2!
К. Гираев
66'
Замена
А. Потапов
️️️️
А. Делькин
65'
Замена
К. Гираев
️️️️
А. Килин
ГОЛ! 1:1!
Е. Воронин
53'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
И. Зуев
27'
Желтая карточка
К. Савичев
2'
Желтая карточка
А. Килин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
19
Ильнур Бадртдинов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
КАМАЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
27
Никита Кашаев
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
27
Диего Акоста
ЦФ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
68
Ефим Бойцов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
63
Александр Босов
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
4-4-1-1
71
Мамин
37
Потапов
91
Куликов
17
Пальцев
2
Морозов
11
Игнатенко
6
Свежов
7
Аюкин
27
Калугин
37
Воронин
19
Бадртдинов
3-2-1-2-2
13
Волков
4
Рогач
3
Сагуткин
58
Зуев
4
Савичев
23
Чистяков
27
Чудин
18
Килин
99
Палиенко
90
Делькин
10
Базелюк
37
Воронин
27
Кашаев
27
Кашаев
37
Воронин
2
Морозов
74
Казимир
74
Казимир
2
Морозов
18
Килин
9
Гираев
9
Гираев
18
Килин
90
Делькин
88
Потапов
88
Потапов
90
Делькин
10
Базелюк
77
Сасин
77
Сасин
10
Базелюк
99
Палиенко
99
Азаров
99
Азаров
99
Палиенко
Остались в запасе
КАМАЗ
Акрон
96
Александр Смирнов
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
27
Диего Акоста
ЦФ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
12
Владимир Марухин
ЛФ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
63
Александр Босов
ПВ
24
Алил Магомедов
ВР
68
Ефим Бойцов
ЦП
Главный тренер
Виталий Панов
Остались в запасе
96
Александр Смирнов
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
27
Диего Акоста
ЦФ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Остались в запасе
12
Владимир Марухин
ЛФ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
63
Александр Босов
ПВ
24
Алил Магомедов
ВР
68
Ефим Бойцов
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Виталий Панов
Статистика матча КАМАЗ - Акрон
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Дмитрий Колосков (Уфа)
Юрий Ярушкин (Вологда)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Владимир Гамеев (Протвино)
Стадион:
КАМАЗ
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