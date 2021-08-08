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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Акрон
Факел - Акрон: обзор матча 08 августа 2021
Факел
08.08.2021, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 0
Завершен
Акрон
26'
Р. Акбашев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Акрон
87'
Замена
А. Делькин
️️️️
М. Палиенко
Замена
️️️️
М. Максимов
82'
Замена
Д. Шепилов
️️️️
О. Дмитриев
82'
73'
Желтая карточка
В. Бабаев
Замена
А. Кулишев
️️️️
Х. Аппаев
70'
64'
Замена
К. Гираев
️️️️
К. Базелюк
Желтая карточка
В. Черов
57'
ГОЛ! 1:0!
Р. Акбашев
Пас отдал
М. Максимов
26'
Желтая карточка
Р. Акбашев
23'
18'
Желтая карточка
К. Савичев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
3-3-1-1-2
71
Свинов
25
Смирнов
92
Брызгалов
4
Дашаев
28
Магаль
8
Мендель
2
Черов
99
Акбашев
34
Дмитриев
14
Аппаев
21
Максимов
4-2-3-1
13
Волков
4
Савичев
3
Сагуткин
58
Зуев
23
Чистяков
27
Чудин
7
Песегов
18
Килин
99
Палиенко
11
Бабаев
10
Базелюк
14
Аппаев
32
Кулишев
32
Кулишев
14
Аппаев
34
Дмитриев
6
Шепилов
6
Шепилов
34
Дмитриев
10
Базелюк
9
Гираев
9
Гираев
10
Базелюк
99
Палиенко
90
Делькин
90
Делькин
99
Палиенко
Остались в запасе
Факел
Акрон
79
Данила Ермаков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
17
Артур Газданов
ЛВ
63
Александр Босов
ПВ
4
Иван Рогач
ЦЗ
50
Никита Гойло
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
10
Максим Майрович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Остались в запасе
79
Данила Ермаков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Остались в запасе
17
Артур Газданов
ЛВ
63
Александр Босов
ПВ
4
Иван Рогач
ЦЗ
50
Никита Гойло
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
10
Максим Майрович
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Статистика матча Факел - Акрон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Стадион:
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