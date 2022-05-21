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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Акрон
СКА-Хабаровск - Акрон: обзор матча 21 мая 2022
СКА-Хабаровск
21.05.2022, суббота, 10:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
0 : 3
Завершен
Акрон
57'
В. Марухин
76'
А. Делькин (П)
90'
Н. Чистяков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Акрон
90'
ГОЛ! 0:3!
Н. Чистяков
79'
Замена
Е. Бойцов
️️️️
А. Килин
76'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Делькин
Замена
М. Дмитриев
️️️️
К. Алиев
76'
71'
Замена
Д. Сасин
️️️️
К. Гираев
71'
Замена
А. Делькин
️️️️
К. Базелюк
70'
Замена
А. Потапов
️️️️
В. Азаров
70'
Замена
Н. Чистяков
️️️️
В. Марухин
Замена
В. Никифоров
️️️️
А. Гаглоев
67'
Замена
В. Брагин
️️️️
Д. Караев
62'
61'
Желтая карточка
Д. Сагуткин
57'
ГОЛ! 0:1!
В. Марухин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
36
Никита Шищенко
ЛЗ
67
Владимир Козлов
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
44
Михаил Тихонов
АП
10
Давид Караев
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
12
Владимир Марухин
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
99
Максим Палиенко
ЛВ
18
Антон Килин
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
77
Михаил Гащенков
ЦП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
68
Ефим Бойцов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
63
Александр Босов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Сугробов
36
Шищенко
67
Козлов
25
Эмерсон
57
Ягьяев
33
Квеквескири
11
Гаглоев
44
Тихонов
10
Гонгадзе
10
Алиев
10
Караев
3-2-2-3
13
Волков
4
Рогач
58
Зуев
3
Сагуткин
4
Савичев
12
Марухин
18
Килин
99
Палиенко
99
Азаров
10
Базелюк
9
Гираев
11
Гаглоев
10
Никифоров
10
Никифоров
11
Гаглоев
10
Алиев
11
Дмитриев
11
Дмитриев
10
Алиев
10
Караев
11
Брагин
11
Брагин
10
Караев
12
Марухин
23
Чистяков
23
Чистяков
12
Марухин
18
Килин
68
Бойцов
68
Бойцов
18
Килин
99
Азаров
88
Потапов
88
Потапов
99
Азаров
9
Гираев
77
Сасин
77
Сасин
9
Гираев
10
Базелюк
90
Делькин
90
Делькин
10
Базелюк
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Акрон
41
Сергей Самок
ВР
77
Михаил Гащенков
ЦП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
63
Александр Босов
ПВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
24
Алил Магомедов
ВР
27
Иван Чудин
ЦП
Главный тренер
Виталий Панов
Остались в запасе
41
Сергей Самок
ВР
77
Михаил Гащенков
ЦП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Остались в запасе
63
Александр Босов
ПВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
24
Алил Магомедов
ВР
27
Иван Чудин
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Виталий Панов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Акрон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Помощники судьи:
Дмитрий Семенов (Петрозаводск)
Юрий Ярушкин (Вологда)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Сергей Талагаев (Мытищи)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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