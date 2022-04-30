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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Акрон
Алания - Акрон: обзор матча 30 апреля 2022
Алания
30.04.2022, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
2 : 2
Завершен
Акрон
17'
В. Хубулов
63'
В. Хубулов
69'
А. Килин
79'
А. Делькин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Акрон
90'
+3
Желтая карточка
В. Азаров
Желтая карточка
Б. Хадарцев
90'
+2
Замена
Д. Кобесов
️️️️
А. Багаев
85'
82'
Замена
А. Потапов
️️️️
М. Палиенко
79'
ГОЛ! 2:2!
А. Делькин
Замена
А. Татаев
️️️️
Х. Кочиев
76'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
И. Машуков
76'
71'
Замена
В. Марухин
️️️️
А. Килин
69'
ГОЛ! 2:1!
А. Килин
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Б. Гурциев
65'
Замена
Р. Сосранов
️️️️
А. Хабалов
65'
ГОЛ! 2:0!
В. Хубулов
63'
56'
Замена
А. Делькин
️️️️
Д. Сасин
46'
Замена
К. Гираев
️️️️
К. Базелюк
24'
Желтая карточка
Д. Сагуткин
19'
Желтая карточка
Д. Сасин
ГОЛ! 1:0!
В. Хубулов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Алания
81
Батраз Богиев
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
55
Джео Данни Экра
ОП
68
Ефим Бойцов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
63
Александр Босов
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
3-1-1-3-2
25
Солдатенко
19
Бутаев
15
Кочиев
5
Багаев
8
Хугаев
80
Хосонов
8
Хубулов
15
Хабалов
22
Цараев
14
Машуков
7
Гурциев
3-2-3-2
13
Волков
4
Рогач
3
Сагуткин
58
Зуев
4
Савичев
23
Чистяков
18
Килин
99
Палиенко
77
Сасин
10
Базелюк
99
Азаров
7
Гурциев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
7
Гурциев
15
Кочиев
5
Татаев
5
Татаев
15
Кочиев
15
Хабалов
15
Сосранов
15
Сосранов
15
Хабалов
14
Машуков
10
Кобесов
10
Кобесов
14
Машуков
5
Багаев
88
Кобесов
88
Кобесов
5
Багаев
18
Килин
12
Марухин
12
Марухин
18
Килин
10
Базелюк
9
Гираев
9
Гираев
10
Базелюк
99
Палиенко
88
Потапов
88
Потапов
99
Палиенко
77
Сасин
90
Делькин
90
Делькин
77
Сасин
Остались в запасе
Алания
Акрон
13
Даниил Григорьев
ПВ
81
Батраз Богиев
ВР
13
Азамат Засеев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
63
Александр Босов
ПВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
24
Алил Магомедов
ВР
55
Джео Данни Экра
ОП
68
Ефим Бойцов
ЦП
Главный тренер
Виталий Панов
Остались в запасе
13
Даниил Григорьев
ПВ
81
Батраз Богиев
ВР
13
Азамат Засеев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
63
Александр Босов
ПВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
24
Алил Магомедов
ВР
55
Джео Данни Экра
ОП
68
Ефим Бойцов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Виталий Панов
Статистика матча Алания - Акрон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
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