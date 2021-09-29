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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Енисей
Акрон - Енисей: обзор матча 29 сентября 2021
Акрон
29.09.2021, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
4 : 1
Завершен
Енисей
12'
Е. Песегов
61'
Д. Сагуткин
78'
А. Делькин
82'
А. Делькин
20'
К. Базелюк (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Енисей
Желтая карточка
М. Палиенко
88'
ГОЛ! 4:1!
А. Делькин
82'
ГОЛ! 3:1!
А. Делькин
78'
77'
Замена
С. Чибисов
️️️️
А. Ломакин
77'
Замена
Д. Ребров
️️️️
А. Канаплин
Замена
А. Делькин
️️️️
А. Килин
75'
Замена
И. Зуев
️️️️
Д. Сагуткин
71'
68'
Красная карточка
М. Опарин
67'
Вторая желтая
И. Лапшов
65'
Замена
А. Саная
️️️️
А. Зотов
65'
Замена
М. Сухомлинов
️️️️
А. Масловский
ГОЛ! 2:1!
Д. Сагуткин
61'
Желтая карточка
И. Рогач
55'
Желтая карточка
Д. Ефремов
49'
Замена
А. Босов
️️️️
В. Марухин
46'
Замена
С. Волков
️️️️
Н. Гойло
46'
30'
Замена
А. Ломакин
️️️️
Н. Раздорских
28'
Желтая карточка
И. Лапшов
20'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Базелюк
Желтая карточка
А. Килин
19'
14'
Желтая карточка
Х. Феррейра
ГОЛ! 1:0!
Е. Песегов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
63
Александр Босов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
55
Джео Данни Экра
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
31
Аркадий Желнин
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
3-2-3-2
50
Гойло
4
Рогач
3
Сагуткин
4
Савичев
27
Чудин
7
Песегов
22
Ефремов
99
Палиенко
18
Килин
12
Марухин
10
Базелюк
3-3-3-1
1
Опарин
33
Феррейра
6
Рукас
42
Лапшов
2
Кичин
64
Ланин
33
Масловский
21
Зотов
8
Иванов
21
Раздорских
8
Канаплин
12
Марухин
63
Босов
63
Босов
12
Марухин
50
Гойло
13
Волков
13
Волков
50
Гойло
3
Сагуткин
58
Зуев
58
Зуев
3
Сагуткин
18
Килин
90
Делькин
90
Делькин
18
Килин
Ломакин
14
Чибисов
14
Чибисов
Ломакин
8
Канаплин
22
Ребров
22
Ребров
8
Канаплин
33
Масловский
33
Сухомлинов
33
Сухомлинов
33
Масловский
21
Раздорских
90
Ломакин
90
Ломакин
21
Раздорских
21
Зотов
32
Саная
32
Саная
21
Зотов
Остались в запасе
Акрон
Енисей
11
Владлен Бабаев
АП
9
Карим Гираев
ЦФ
17
Артур Газданов
ЛВ
23
Никита Чистяков
ЛЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
55
Джео Данни Экра
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
92
Алексей Скворцов
ЦФ
9
Евгений Песиков
ЛВ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
31
Аркадий Желнин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Остались в запасе
11
Владлен Бабаев
АП
9
Карим Гираев
ЦФ
17
Артур Газданов
ЛВ
23
Никита Чистяков
ЛЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
55
Джео Данни Экра
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
9
Евгений Песиков
ЛВ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
31
Аркадий Желнин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Главный тренер
Виктор Тренев
Статистика матча Акрон - Енисей
4
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
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