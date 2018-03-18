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    Фернандо Торрес - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Фернандо
    Фамилия Торрес
    Состав Основной
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 марта 1984 (38 лет)
    Рост 186
    Вес 81
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико 12 5 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2018 1' -90' Атлетико (Мадрид) 2:2 Эйбар (Эйбар)
    42' 60' 61'
    12.05.2018 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    06.05.2018 1' -90' Атлетико (Мадрид) 0:2 Эспаньол (Барселона)
    29.04.2018 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    90'
    22.04.2018 1' -90' Атлетико (Мадрид) 0:0 Бетис (Севилья)
    19.04.2018 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:0 Атлетико (Мадрид)
    15.04.2018 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:0 Леванте (Валенсия)
    77'
    08.04.2018 Был в запасе Реал (Мадрид) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    01.04.2018 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    18.03.2018 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Атлетико (Мадрид)
    11.03.2018 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:0 Сельта (Виго)
    04.03.2018 Был в запасе Барселона (Барселона) 1:0 Атлетико (Мадрид)
    28.02.2018 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 4:0 Леганес (Леганес)
    25.02.2018 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:5 Атлетико (Мадрид)
    18.02.2018 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:0 Атлетик (Бильбао)
    10.02.2018 Был в запасе Малага (Малага) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    04.02.2018 29' -90' Атлетико (Мадрид) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    28.01.2018 1' -90' Атлетико (Мадрид) 3:0 Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
    73'
    20.01.2018 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:1 Жирона (Жирона)
    13.01.2018 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    06.01.2018 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    22.12.2017 1' -90' Эспаньол (Барселона) 1:0 Атлетико (Мадрид)
    16.12.2017 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    74'
    10.12.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    02.12.2017 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    25.11.2017 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:5 Атлетико (Мадрид)
    18.11.2017 76' -90' Атлетико (Мадрид) 0:0 Реал (Мадрид)
    04.11.2017 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    28.10.2017 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:1 Вильярреал (Вильярреал)
    22.10.2017 Был в запасе Сельта (Виго) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    14.10.2017 83' -90' Атлетико (Мадрид) 1:1 Барселона (Барселона)
    30.09.2017 Был в запасе Леганес (Леганес) 0:0 Атлетико (Мадрид)
    20.09.2017 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    16.09.2017 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Малага (Малага)
    09.09.2017 65' -90' Валенсия (Валенсия) 0:0 Атлетико (Мадрид)
    26.08.2017 65' -90' Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) 1:5 Атлетико (Мадрид)
    19.08.2017 1' -73' Жирона (Жирона) 2:2 Атлетико (Мадрид)
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