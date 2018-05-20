Статистика по турнирам

Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Испания. Примера 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Испания. Кубок 2014/2015 Испания. Примера 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок УЕФА 2013 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Кубок Лиги 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Англии 2012 Суперкубок УЕФА 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Barclays Asia Trophy 2011 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Кубок Лиги 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Конфедераций 2009 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок Английской лиги 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008