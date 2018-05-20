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Фернандо Торрес
Статистика
Фернандо Торрес - статистика
Завершил карьеру
20 марта 1984 (42), Мадрид
#9 | Нападающий
186 см | 81 кг
Испания
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Испания. Примера 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
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Англия. Кубок Лиги 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
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Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
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Суперкубок УЕФА 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
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Англия. Кубок 2011/2012
Англия. Кубок Лиги 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Кубок Конфедераций 2009
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико
12
5
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Атлетико
2 : 2
20.05.2018
Эйбар
1' - 90'
42, 60'
61'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
0 : 1
12.05.2018
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
0 : 2
06.05.2018
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Алавес
0 : 1
29.04.2018
Атлетико
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
0 : 0
22.04.2018
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
19.04.2018
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
3 : 0
15.04.2018
Леванте
Был в запасе
77'
Испания. Примера, 31 тур
Реал
1 : 1
08.04.2018
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
1 : 0
01.04.2018
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Вильярреал
2 : 1
18.03.2018
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
3 : 0
11.03.2018
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Барселона
1 : 0
04.03.2018
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
4 : 0
28.02.2018
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Севилья
2 : 5
25.02.2018
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Атлетико
2 : 0
18.02.2018
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Малага
0 : 1
10.02.2018
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
1 : 0
04.02.2018
Валенсия
29' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
3 : 0
28.01.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
73'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
1 : 1
20.01.2018
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Эйбар
0 : 1
13.01.2018
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
2 : 0
06.01.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
1 : 0
22.12.2017
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
1 : 0
16.12.2017
Алавес
Был в запасе
74'
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
0 : 1
10.12.2017
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
2 : 1
02.12.2017
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
0 : 5
25.11.2017
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
0 : 0
18.11.2017
Реал
76' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
0 : 1
04.11.2017
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 1
28.10.2017
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
0 : 1
22.10.2017
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
1 : 1
14.10.2017
Барселона
83' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Леганес
0 : 0
30.09.2017
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 2
20.09.2017
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
1 : 0
16.09.2017
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
0 : 0
09.09.2017
Атлетико
65' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Лас-Пальмас
1 : 5
26.08.2017
Атлетико
65' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Жирона
2 : 2
19.08.2017
Атлетико
1' - 73'
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