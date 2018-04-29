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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Атлетико
Алавес - Атлетико: обзор матча 29 апреля 2018
Алавес
29.04.2018, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 35 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
78'
К. Гамейро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Атлетико
90'
+5
Вторая желтая
А. Корреа
90'
+5
Желтая карточка
А. Корреа
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Торрес
Желтая карточка
М. Вакасо
78'
78'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Гамейро
68'
Желтая карточка
Габи
Желтая карточка
Р. Собрино
45'
45'
Желтая карточка
Д. Коста
34'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
Желтая карточка
А. Педраса
20'
Желтая карточка
В. Лагвардия
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Атлетико
1
Аксель Вернер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
16
Даниэль Торрес
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Атлетико
2
Диего Годин
ЦЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-2-3
1
Сивера
23
Педраса
4
Алексис
5
Лагвардия
3
Марипан
22
Вакасо
17
Пина
19
Собрино
16
Эль-Хаддади
11
Гуидетти
3-3-2-2
1
Вернер
24
Врсалько
15
Савич
21
Эрнандес
6
Коке
14
Габи
18
Парти
10
Корреа
7
Витоло
19
Коста
9
Торрес
Остались в запасе
Алавес
Атлетико
1
Фернандо Пачеко
ВР
16
Даниэль Торрес
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
2
Диего Годин
ЦЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
16
Даниэль Торрес
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
2
Диего Годин
ЦЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Алавес - Атлетико
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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