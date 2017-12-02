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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал Сосьедад
Атлетико - Реал Сосьедад: обзор матча 02 декабря 2017
Атлетико
02.12.2017, суббота, 18:15
Испания. Примера, 14 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
63'
Ф. Луис
88'
А. Гризманн
29'
В. Жозе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал Сосьедад
ГОЛ! 2:1!
А. Гризманн
Пас отдал
С. Ньигес
88'
73'
Желтая карточка
Х. Рульи
ГОЛ! 1:1!
Ф. Луис
Пас отдал
С. Ньигес
63'
50'
Желтая карточка
Х. Прието
Желтая карточка
Д. Годин
40'
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Жозе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
3-4-1-2
13
Облак
2
Годин
16
Луис
20
Хименес
14
Габи
6
Коке
18
Парти
8
Ньигес
10
Корреа
7
Гризманн
9
Гамейро
3-2-3-1-1
28
Рульи
5
Субельдия
26
Мартинес
6
Элустондо
20
Одриосола
77
Родригес
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
10
Прието
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Атлетико
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
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