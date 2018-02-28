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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Леганес
Атлетико - Леганес: обзор матча 28 февраля 2018
Атлетико
28.02.2018, среда, 23:30
Испания. Примера, 26 тур
4 : 0
Завершен
Леганес
26'
А. Гризманн
35'
А. Гризманн
56'
А. Гризманн
67'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Леганес
86'
Желтая карточка
У. Бустинса
82'
Желтая карточка
Омар
Желтая карточка
А. Гризманн
69'
ГОЛ! 4:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Д. Коста
67'
ГОЛ! 3:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Ф. Луис
56'
53'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Коке
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
7
Омар
ЦП
18
Габриэл
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Атлетико
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Габи
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
32
Алехандро Мосо
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
20
Хименес
16
Луис
20
Хуанфран
2
Годин
8
Ньигес
6
Коке
18
Парти
10
Корреа
19
Коста
7
Гризманн
3-3-3-1
25
Куэльяр
21
Мантовани
5
Бустинса
6
Муньос
15
Рико
6
Гумбау
15
Гарсия
7
Омар
18
Габриэл
14
Эрасо
10
Герреро
Остались в запасе
Атлетико
Леганес
24
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Габи
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
32
Алехандро Мосо
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
24
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Габи
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
32
Алехандро Мосо
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Атлетико - Леганес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Стадион:
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