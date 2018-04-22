Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Бетис
Атлетико - Бетис: обзор матча 22 апреля 2018
Атлетико
22.04.2018, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 34 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Бетис
Желтая карточка
Габи
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Амат
88'
Желтая карточка
М. Бартра
27'
Желтая карточка
Ф. Руис
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетико
1
Аксель Вернер
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
6
Коке
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Бетис
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Хоакин
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
4-3-2-1
13
Облак
21
Эрнандес
15
Савич
20
Хуанфран
20
Хименес
8
Ньигес
14
Габи
18
Парти
7
Витоло
10
Корреа
9
Торрес
4-2-2
1
Хименес
19
Барраган
5
Бартра
2
Манди
5
Амат
8
Руис
6
Хави Гарсия
10
Будебуз
37
Тельо
Остались в запасе
Атлетико
Бетис
1
Аксель Вернер
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
6
Коке
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Хоакин
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
6
Коке
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Остались в запасе
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Хоакин
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Атлетико - Бетис
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Атлетико
Бетис
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+