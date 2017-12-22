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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Атлетико
Эспаньол - Атлетико: обзор матча 22 декабря 2017
Эспаньол
22.12.2017, пятница, 23:30
Испания. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
88'
С. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Атлетико
90'
+4
Желтая карточка
А. Фернандес
89'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
ГОЛ! 1:0!
С. Гарсия
Пас отдал
Э. Гранеро
88'
83'
Желтая карточка
Габи
Желтая карточка
Х. Лопес
82'
73'
Желтая карточка
Коке
51'
Желтая карточка
С. Ньигес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-1-3-3
13
Лопес
24
Мартин
22
Эрмосо
6
Дуарте
5
Лопес
21
Лопес
18
Фуэго
10
Дардер
7
Морено
12
Баптистао
9
Гарсия
4-4-2
13
Облак
24
Врсалько
2
Годин
15
Савич
16
Луис
14
Габи
6
Коке
18
Парти
8
Ньигес
7
Гризманн
9
Торрес
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетико
21
Марк Рока
ОП
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эспаньол - Атлетико
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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