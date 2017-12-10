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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетико
Бетис - Атлетико: обзор матча 10 декабря 2017
Бетис
10.12.2017, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 15 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
29'
С. Ньигес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Атлетико
Желтая карточка
С. Леон
90'
+6
Желтая карточка
А. Манди
79'
59'
Желтая карточка
Ф. Луис
51'
Желтая карточка
Д. Годин
Желтая карточка
А. Гуардадо
43'
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Ньигес
Пас отдал
Ш. Врсалько
14'
Желтая карточка
А. Корреа
Желтая карточка
Р. Будебуз
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-2-3-1
1
Адан
22
Дурмиси
2
Манди
3
Феддаль
19
Барраган
18
Гуардадо
8
Руис
37
Тельо
10
Будебуз
17
Хоакин
11
Леон
4-4-1-1
13
Облак
24
Врсалько
2
Годин
16
Луис
15
Савич
8
Ньигес
14
Габи
18
Парти
6
Коке
10
Корреа
9
Гамейро
Остались в запасе
Бетис
Атлетико
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бетис - Атлетико
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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