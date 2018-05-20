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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эйбар
Атлетико - Эйбар: обзор матча 20 мая 2018
Атлетико
20.05.2018, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 38 тур
2 : 2
Завершен
Эйбар
42'
Ф. Торрес
60'
Ф. Торрес
35'
Кике
70'
Р. Пенья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эйбар
Желтая карточка
С. Савич
83'
Желтая карточка
Д. Коста
71'
70'
ГОЛ! 2:2!
Р. Пенья
65'
Желтая карточка
Д. Ломбан
Желтая карточка
Ф. Торрес
61'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Д. Коста
60'
56'
Желтая карточка
Д. Гарсия
ГОЛ! 1:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
А. Корреа
42'
35'
ГОЛ! 0:1!
Кике
Пас отдал
Х. Хордан
Желтая карточка
Ф. Луис
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Атлетико
1
Аксель Вернер
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
4-3-2-1
13
Облак
21
Эрнандес
15
Савич
16
Луис
20
Хуанфран
14
Габи
6
Коке
8
Ньигес
7
Витоло
10
Корреа
9
Торрес
4-3-2-1
13
Дмитрович
7
Пенья
18
Ломбан
15
Оливейра
3
Анхель
14
Дани Гарсия
19
Хордан
8
Эскаланте
14
Орельяна
14
Альехо
19
Кике
Остались в запасе
Атлетико
Эйбар
1
Аксель Вернер
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Йоель Родригес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Атлетико - Эйбар
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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