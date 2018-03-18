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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетико
Вильярреал - Атлетико: обзор матча 18 марта 2018
Вильярреал
18.03.2018, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 29 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико
82'
Э. Унал
90+1'
Э. Унал
20'
А. Гризманн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Атлетико
Желтая карточка
Н. Сансоне
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Д. Коста
90'
+3
Красная карточка
Витоло
ГОЛ! 2:1!
Э. Унал
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Э. Унал
Пас отдал
А. Гонсалес
82'
Желтая карточка
К. Бакка
67'
Желтая карточка
Родри
66'
61'
Желтая карточка
Х. Хименес
Желтая карточка
А. Гонсалес
45'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Гризманн
15'
Желтая карточка
А. Гризманн
Желтая карточка
П. Форнальс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Атлетико
1
Аксель Вернер
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Габи
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-1-2-1-1
1
Асенхо
24
Коста
23
Бонера
27
Гонсалес
2
Гаспар
16
Родри
14
Тригерос
21
Сориано
8
Форнальс
70
Бакка
4-3-1-2
13
Облак
24
Врсалько
20
Хименес
2
Годин
21
Эрнандес
8
Ньигес
18
Парти
6
Коке
10
Корреа
7
Гризманн
19
Коста
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетико
25
Мариано Барбоса
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
1
Аксель Вернер
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Габи
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Габи
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вильярреал - Атлетико
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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