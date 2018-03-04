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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 04 марта 2018
Барселона
04.03.2018, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 27 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
26'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетико
Желтая карточка
И. Ракитич
69'
57'
Желтая карточка
Х. Хименес
31'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
Желтая карточка
Л. Месси
30'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
26'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Атлетико
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-4-2-1
1
тер Стеген
3
Пике
14
Умтити
18
Альба
6
Роберто
5
Бускетс
8
Иньеста
11
Ракитич
11
Коутиньо
10
Месси
9
Суарес
4-4-2
13
Облак
24
Врсалько
2
Годин
16
Луис
20
Хименес
14
Габи
8
Ньигес
6
Коке
18
Парти
7
Гризманн
19
Коста
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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