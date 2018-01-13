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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Атлетико
Эйбар - Атлетико: обзор матча 13 января 2018
Эйбар
13.01.2018, суббота, 20:30
Испания. Примера, 19 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
27'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Атлетико
73'
Желтая карточка
Д. Годин
Желтая карточка
И. Рамис
33'
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Гамейро
Пас отдал
А. Гризманн
Желтая карточка
И. Альехо
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Кике
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Янник Карраско
ЛВ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-2-2-2
13
Дмитрович
3
Анхель
15
Оливейра
4
Рамис
2
Капа
14
Дани Гарсия
19
Хордан
14
Инуи
14
Альехо
9
Энрих
19
Шарлес
4-3-1-2
13
Облак
24
Врсалько
2
Годин
20
Хименес
21
Эрнандес
8
Ньигес
18
Парти
6
Коке
10
Корреа
9
Гамейро
7
Гризманн
Остались в запасе
Эйбар
Атлетико
13
Асьер Риесго
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Витоло
ЛВ
10
Янник Карраско
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Кике
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Витоло
ЛВ
10
Янник Карраско
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эйбар - Атлетико
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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