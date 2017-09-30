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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Атлетико
Леганес - Атлетико: обзор матча 30 сентября 2017
Леганес
30.09.2017, суббота, 21:45
Испания. Примера, 7 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Атлетико
90'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
Желтая карточка
А. Шимановски
77'
Желтая карточка
Р. Перес
48'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
8
Александер Шимановски
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
18
Габриэл
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
24
Хосе Наранхо
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-5-1
25
Куэльяр
15
Гарсия
15
дос Сантос
22
Сиовас
2
Сальдуа
5
Брашанац
21
Перес
14
Эрасо
18
Габриэл
8
Шимановски
12
Бове
3-4-1-2
13
Облак
20
Хименес
15
Савич
2
Годин
6
Коке
18
Парти
8
Ньигес
14
Габи
10
Корреа
7
Гризманн
10
Вьетто
Остались в запасе
Леганес
Атлетико
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Леганес - Атлетико
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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