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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Барселона
Атлетико - Барселона: обзор матча 14 октября 2017
Атлетико
14.10.2017, суббота, 21:45
Испания. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
21'
С. Ньигес
82'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Барселона
Желтая карточка
А. Гризманн
90'
+3
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Габи
83'
82'
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Роберто
79'
Замена
Паулиньо
️️️️
И. Ракитич
Замена
Т. Парти
️️️️
Я. Карраско
73'
61'
Замена
С. Роберто
️️️️
Н. Семеду
61'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
А. Иньеста
Замена
Н. Гайтан
️️️️
А. Корреа
59'
45'
Желтая карточка
И. Ракитич
ГОЛ! 1:0!
С. Ньигес
Пас отдал
Я. Карраско
21'
Желтая карточка
Габи
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
20
Андре Гомеш
ЛФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-3-2-1
13
Облак
16
Луис
15
Савич
2
Годин
20
Хуанфран
6
Коке
14
Габи
8
Ньигес
10
Карраско
10
Корреа
7
Гризманн
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
27
Семеду
3
Пике
14
Умтити
18
Альба
5
Бускетс
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Месси
9
Суарес
20
Гомеш
10
Карраско
18
Парти
18
Парти
10
Карраско
10
Корреа
10
Гайтан
10
Гайтан
10
Корреа
14
Габи
9
Торрес
9
Торрес
14
Габи
27
Семеду
6
Роберто
6
Роберто
27
Семеду
11
Ракитич
18
Паулиньо
18
Паулиньо
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Деулофеу
10
Деулофеу
8
Иньеста
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетико - Барселона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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