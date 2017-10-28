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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Вильярреал
Атлетико - Вильярреал: обзор матча 28 октября 2017
Атлетико
28.10.2017, суббота, 19:30
Испания. Примера, 10 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
61'
А. Корреа
81'
К. Бакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Вильярреал
85'
Желтая карточка
А. Гонсалес
81'
ГОЛ! 1:1!
К. Бакка
Пас отдал
С. Кастильехо
79'
Желтая карточка
К. Бакка
ГОЛ! 1:0!
А. Корреа
Пас отдал
А. Гризманн
61'
55'
Желтая карточка
С. Бакамбу
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Вильярреал
26
Андер Кантеро
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
4-3-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
16
Луис
15
Савич
8
Ньигес
18
Парти
14
Габи
10
Корреа
9
Гамейро
7
Гризманн
4-1-2-1-2
25
Барбоса
2
Гаспар
4
Руис
27
Гонсалес
24
Коста
16
Родри
21
Сориано
14
Тригерос
8
Форнальс
70
Бакка
94
Бакамбу
Остались в запасе
Атлетико
Вильярреал
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
26
Андер Кантеро
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
26
Андер Кантеро
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Атлетико - Вильярреал
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
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