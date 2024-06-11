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Фернандо Торрес
Новости
Фернандо Торрес - новости
Завершил карьеру
20 марта 1984 (42), Мадрид
#9 | Нападающий
186 см | 81 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Торрес возглавил вторую команду «Атлетико»
2024.06.11 13:37
Лучшие игроки в истории Евро по версии FourFourTwo: Роналду – на 4-м месте
2024.06.10 23:11
2
Фернандо Торрес: «Челси» дал мне то, что не дал никакой другой клуб»
2024.03.22 20:50
1
Торрес прокомментировал стычку с Арбелоа
2023.05.20 12:26
Видео
«Снесу тебе голову!»: Фернандо Торрес и Арбелоа едва не подрались
2023.05.16 09:49
1
Торрес возглавил юношескую команду «Атлетико»
2022.07.14 22:33
Лукаку – худший трансфер в истории «Челси» по версии Daily Mail
2022.06.18 17:35
2
Видео
Фернандо Торрес присутствует на матче «Ливерпуль» – «Атлетико». Он играл за обе команды
2021.11.04 00:15
1
Фото
Торрес – о назначении тренером молодежки «Атлетико»: «Горд и счастлив вернуться домой»
2021.07.27 10:36
Торрес – главный тренер молодежной команды «Атлетико»
2021.07.26 09:37
3
Мората – лучший бомбардир сборной Испании в истории Евро. Он обошел Торреса
2021.07.07 01:09
2
Мората повторил рекорд сборной Испании по голам на Евро
2021.06.28 22:45
1
Фото
Торрес вернется в футбол спустя два года после завершения карьеры
2021.05.25 20:59
17
Marca: Фернандо Торрес возглавил дубль «Атлетико»
2021.01.17 16:13
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Брайтон», Стерлинг догнал по количеству хет-триков Торреса и Тевеса
2020.07.11 23:57
Каррагер – о переходе Торреса в «Челси»: «Понимал, что мы их надурили»
2020.04.24 08:19
5
Шомуродов: «Я очень много работаю, чтобы быть похожим на Торреса и Дрогба»
2020.03.30 11:47
1
Видео
Торрес назвал символическую сборную из футболистов, с которыми выступал
2020.03.21 20:36
2
Фото
Салах в первых 100 матчах АПЛ за «Ливерпуль» забил 70 голов, превзойдя Торреса
2020.03.07 18:07
3
Команда Торреса пропустила шесть голов в последнем матче испанца
2019.08.23 16:00
3
Сегодня Торрес проведет последний матч в карьере. Иньеста написал ему письмо
2019.08.23 07:08
12
Торрес проведет последний матч в карьере 23 августа. Соперник – «Виссел Кобэ», за который играют Иньеста и Вилья
2019.06.23 12:29
Видео
Торрес объявил о завершении карьеры игрока
2019.06.21 09:45
5
AS: Торрес может продолжить карьеру в Мексике
2019.05.02 20:37
1
Салаху понадобилось 69 матчей, чтобы забить 50 голов за один клуб в АПЛ. Это 3-й результат в истории
2019.04.06 02:06
8
Дебютный гол Вильи в Японии стал победным в матче против команды Торреса
2019.03.02 16:54
1
Аршавин: «В своей жизни просил футболку лишь дважды – у Роналду и Торреса»
2018.12.26 15:59
3
Видео
Гол Торреса спас «Саган Тосу» от прямого вылета из J-Лиги
2018.11.24 13:20
2
Видео
Торрес забил первый гол в Японии. Испанец сыграл восемь матчей
2018.08.26 17:20
6
Торрес вслед за Иньестой дебютировал в Японии и тоже проиграл
2018.07.22 18:24
1
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5
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