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  • Шомуродов: «Я очень много работаю, чтобы быть похожим на Торреса и Дрогба»

Шомуродов: «Я очень много работаю, чтобы быть похожим на Торреса и Дрогба»

30 марта 2020, 11:47
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Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов назвал игроков, которые стали для него образцами для подражания.

«В детстве я любил смотреть игры с участием Фернандо Торреса и Дидье Дрогба. Мне очень нравится стиль Торреса и уверенность Дрогба на поле, я очень много работаю, чтобы быть похожим на них», – сказал Шомуродов.

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Торрес Фернандо Дрогба Дидье Шомуродов Эльдор
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