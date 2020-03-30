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    Шомуродов: «Я очень много работаю, чтобы быть похожим на Торреса и Дрогба»

    Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов назвал игроков, которые стали для него образцами для подражания.

    «В детстве я любил смотреть игры с участием Фернандо Торреса и Дидье Дрогба. Мне очень нравится стиль Торреса и уверенность Дрогба на поле, я очень много работаю, чтобы быть похожим на них», – сказал Шомуродов.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    30.03.2020 11:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1126

      spartakuz 20 часов назад

      Давай, Эльдор! Не расслабляйся!

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