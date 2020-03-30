Шомуродов: «Я очень много работаю, чтобы быть похожим на Торреса и Дрогба»

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов назвал игроков, которые стали для него образцами для подражания.
«В детстве я любил смотреть игры с участием Фернандо Торреса и Дидье Дрогба. Мне очень нравится стиль Торреса и уверенность Дрогба на поле, я очень много работаю, чтобы быть похожим на них», – сказал Шомуродов.
- Форвард «Ростова» в текущем сезоне забил 11 голов и сделал семь ассистов в 24 матчах.
- Торрес в течение карьеры выступал за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и «Саган Тосу».
- Дрогба защищал цвета «Ле Мана», «Генгама», «Марселя», «Челси», «Шанхай Шэньхуа», «Галатасарая», «Монреаль Импакт» и «Финикс Райзинг».
Источник: Официальный сайт «Ростова»