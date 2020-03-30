Шомуродов: «Я очень много работаю, чтобы быть похожим на Торреса и Дрогба»

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов назвал игроков, которые стали для него образцами для подражания.

«В детстве я любил смотреть игры с участием Фернандо Торреса и Дидье Дрогба. Мне очень нравится стиль Торреса и уверенность Дрогба на поле, я очень много работаю, чтобы быть похожим на них», – сказал Шомуродов.