Аршавин: «В своей жизни просил футболку лишь дважды – у Роналду и Торреса»

Бывший полузащитник сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, как обменялся футболками с тогдашним нападающим «Ливерпуля» Фернандо Торресом после матча команд (4:4) в апреле 2009 года.

«Один из моих детских тренеров собирает футболки с девятым номером, а у него день рождения в конце августа. Так мне в голову еще до матча пришла мысль попросить футболку у Торреса – девятый номер, красный цвет.

Вот пришлось забить четыре, чтобы Фернандо не смог мне отказать. Я вообще ни у кого не прошу футболки обычно два раза в жизни только это делал – в случае с Криштиану Роналду и с Торресом», – сказал Аршавин.