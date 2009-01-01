Аршавин: «В своей жизни просил футболку лишь дважды – у Роналду и Торреса»

"...В своей жизни просил футболку лишь дважды – у Роналду и Торреса..."
...и только потом понял: НЕ МОЙ РАЗМЕР!))))
Бывший полузащитник сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, как обменялся футболками с тогдашним нападающим «Ливерпуля» Фернандо Торресом после матча команд (4:4) в апреле 2009 года.
«Один из моих детских тренеров собирает футболки с девятым номером, а у него день рождения в конце августа. Так мне в голову еще до матча пришла мысль попросить футболку у Торреса – девятый номер, красный цвет.
Вот пришлось забить четыре, чтобы Фернандо не смог мне отказать. Я вообще ни у кого не прошу футболки обычно два раза в жизни только это делал – в случае с Криштиану Роналду и с Торресом», – сказал Аршавин.
- Россиянин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год с перерывом на аренду в «Зените».
- Хавбек провел за красно-белых 144 игры, забил 31 гол и сделал 46 результативных передач.