Торрес вслед за Иньестой дебютировал в Японии и тоже проиграл

Ну, это всё-таки не чемпионат Катара и С. Аравии, где парочка клубов всех рвёт, и туда все из Европы и приходят доигрывать. Я не думаю, что тут стоить говорить о реальной перспективе трофеев, особенно в множественном числе. Понятно, что вопрос решался на уровне личных контрактов, это бизнес-стратегия, а не спорт. Поэтому, нечего удивляться такому положению вещей.
Нападающий японского «Саган Тосу» Фернандо Торрес провел первый матч за команду. Соперником был клуб «Вегалта Сендай». Первый тайм завершился нулевой ничьей, а во втором единственный гол принес победу гостям.
Испанец вышел на замену на 50 минуте. Его команда идет на предпоследнем месте японского чемпионата.
Ранее в турнире дебютировал Андрес Иньеста.