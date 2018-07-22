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    Торрес вслед за Иньестой дебютировал в Японии и тоже проиграл

    Нападающий японского «Саган Тосу» Фернандо Торрес провел первый матч за команду. Соперником был клуб «Вегалта Сендай». Первый тайм завершился нулевой ничьей, а во втором единственный гол принес победу гостям.

    Испанец вышел на замену на 50 минуте. Его команда идет на предпоследнем месте японского чемпионата.

    Ранее в турнире дебютировал Андрес Иньеста.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2018 18:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 июля 2018, 18:59

      Ну, это всё-таки не чемпионат Катара и С. Аравии, где парочка клубов всех рвёт, и туда все из Европы и приходят доигрывать. Я не думаю, что тут стоить говорить о реальной перспективе трофеев, особенно в множественном числе. Понятно, что вопрос решался на уровне личных контрактов, это бизнес-стратегия, а не спорт. Поэтому, нечего удивляться такому положению вещей.

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