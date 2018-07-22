Торрес вслед за Иньестой дебютировал в Японии и тоже проиграл

Нападающий японского «Саган Тосу» Фернандо Торрес провел первый матч за команду. Соперником был клуб «Вегалта Сендай». Первый тайм завершился нулевой ничьей, а во втором единственный гол принес победу гостям.

Испанец вышел на замену на 50 минуте. Его команда идет на предпоследнем месте японского чемпионата.

Ранее в турнире дебютировал Андрес Иньеста.