Торрес вернется в футбол спустя два года после завершения карьеры

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Испании Фернандо Торрес объявил о возобновлении игровой карьеры.

«Я наслаждаюсь жизнью только одним способом – через игру в футбол. Поэтому я решил вернуться. В эту пятницу сообщу, где я буду играть», – написал Торрес в инстаграме.

Испанец завершил карьеру в июне 2019 года.

В течение карьеры Торрес выступал за «Атлетико», «Челси», «Милан» и «Саган Тосу».

За сборную Испании форвард сыграл 110 матчей и забил 38 голов.

В его активе семь выигранных трофеев.