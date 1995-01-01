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    Торрес вернется в футбол спустя два года после завершения карьеры

    Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Испании Фернандо Торрес объявил о возобновлении игровой карьеры.

    «Я наслаждаюсь жизнью только одним способом – через игру в футбол. Поэтому я решил вернуться. В эту пятницу сообщу, где я буду играть», – написал Торрес в инстаграме.

    • Испанец завершил карьеру в июне 2019 года.
    • В течение карьеры Торрес выступал за «Атлетико», «Челси», «Милан» и «Саган Тосу».
    • За сборную Испании форвард сыграл 110 матчей и забил 38 голов.
    • В его активе семь выигранных трофеев.

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    Источник: инстаграм Фернандо Торреса

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +12104

      Cules2013 1 час назад

      ему, конечно, виднее, но смотря на то как доигрывали другие известные пенсионеры, то это разговор не про футбол, а только про деньги. Торрес уже чемпионат Японии еле-еле тянул 2 года назад, куда ему? в Индию, как Дель Пьеро?

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      Рейтинг: +1209

      ruded 1 час назад

      Китай или Эмираты, хотя есть еще Америка

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      Рейтинг: +2209

      swot1205 2 часа назад

      а за кого играть будет?

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      Рейтинг: +113

      Кирилл Михайлов > swot1205 1 час назад

      "В эту пятницу сообщу, где я буду играть"
      Скоро узнаем!

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      Рейтинг: +27

      Ser_SeveN > Кирилл Михайлов 1 час назад

      а во что играть будет?

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      Рейтинг: +113

      Кирилл Михайлов > Ser_SeveN 1 час назад

      в football manager

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      Рейтинг: +4358

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      К паровозам, наверное. Там любят сбитых летчиков

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