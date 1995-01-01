Торрес вернется в футбол спустя два года после завершения карьеры

ему, конечно, виднее, но смотря на то как доигрывали другие известные пенсионеры, то это разговор не про футбол, а только про деньги. Торрес уже чемпионат Японии еле-еле тянул 2 года назад, куда ему? в Индию, как Дель Пьеро?
Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Испании Фернандо Торрес объявил о возобновлении игровой карьеры.
«Я наслаждаюсь жизнью только одним способом – через игру в футбол. Поэтому я решил вернуться. В эту пятницу сообщу, где я буду играть», – написал Торрес в инстаграме.
- Испанец завершил карьеру в июне 2019 года.
- В течение карьеры Торрес выступал за «Атлетико», «Челси», «Милан» и «Саган Тосу».
- За сборную Испании форвард сыграл 110 матчей и забил 38 голов.
- В его активе семь выигранных трофеев.