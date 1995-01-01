Торрес вернется в футбол спустя два года после завершения карьеры

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Испании Фернандо Торрес объявил о возобновлении игровой карьеры.

«Я наслаждаюсь жизнью только одним способом – через игру в футбол. Поэтому я решил вернуться. В эту пятницу сообщу, где я буду играть», – написал Торрес в инстаграме.