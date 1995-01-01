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    Каррагер – о переходе Торреса в «Челси»: «Понимал, что мы их надурили»

    Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер вспомнил о трансфере форварда Фернандо Торреса в «Челси».

    «Я не мог поверить в этот переход. Я понимал, что мы надурили «Челси». Последний год в «Ливерпуле» Торрес был далек от своей лучшей формы.

    В течение 18 месяцев в «Ливерпуле» он был лучшим нападающим в мире. У него была внушительная статистика в матчах против «Челси». Уверен, это запомнилось владельцу клуба. В том сезоне Торрес оформил дубль в игре с «Челси». Думаю, тогда Абрамович и принял решение.

    В то время 50 миллионов фунтов были большими деньгами, мы все были в шоке.

    Вероятно, в итоге мы сами сделали что-то похожее, купив Энди Кэрролла за 35 миллионов фунтов, но мы также подписали Луиса Суареса. Я понимал, что вряд ли у Торреса в «Челси» получится», – рассказал Каррагер.

    • Торрес перешел в «Челси» из «Ливерпуля» за 50 миллионов фунтов в 2011 году.
    • В 106 матчах в АПЛ испанец забил 20 голов.
    • В 102 играх за «Ливерпуль» – 65 мячей.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +144

      orzy 11 минут назад

      он выиграл с Челси ЛЧ ЛЕ

      0
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      Рейтинг: +686

      Valeron2790 1 час назад

      Ну если вы надурили Челси с Торресом, то тогда Вэст-хэм вас конкретно п.о.д.ъ.е.б.а.л с Кэроллом)

      0
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      Рейтинг: +151

      Ronko 2 часа назад

      При Моуриньо он хорошо играл, выиграл трофеи, его гол в финале до сих пор в youtube пересматриваю. В принципе отмылся после того позорного момента.

      0
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      Рейтинг: +3070

      InterMilLano1908 2 часа назад

      А потом вас одурили с Кэроллом ахахха

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