Каррагер – о переходе Торреса в «Челси»: «Понимал, что мы их надурили»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер вспомнил о трансфере форварда Фернандо Торреса в «Челси».

«Я не мог поверить в этот переход. Я понимал, что мы надурили «Челси». Последний год в «Ливерпуле» Торрес был далек от своей лучшей формы.

В течение 18 месяцев в «Ливерпуле» он был лучшим нападающим в мире. У него была внушительная статистика в матчах против «Челси». Уверен, это запомнилось владельцу клуба. В том сезоне Торрес оформил дубль в игре с «Челси». Думаю, тогда Абрамович и принял решение.

В то время 50 миллионов фунтов были большими деньгами, мы все были в шоке.

Вероятно, в итоге мы сами сделали что-то похожее, купив Энди Кэрролла за 35 миллионов фунтов, но мы также подписали Луиса Суареса. Я понимал, что вряд ли у Торреса в «Челси» получится», – рассказал Каррагер.