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    Фернандо Торрес присутствует на матче «Ливерпуль» – «Атлетико». Он играл за обе команды

    В эти минуты проходит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико». На встрече присутствует бывший форвард обеих команд Фернандо Торрес.

    «Очень счастлив вернуться на «Энфилд». Рад видеть всех фанатов «Ливерпуля», – сказал Торрес перед матчем.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Ливерпуле.
    • Сейчас Торрес тренирует молодежную команду «Атлетико».
    • С «Ливерпулем» Торрес-игрок трофеев не брал, а с «Атлетико» побеждал в Лиге Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ливерпуля»

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