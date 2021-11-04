Фернандо Торрес присутствует на матче «Ливерпуль» – «Атлетико». Он играл за обе команды

В эти минуты проходит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико». На встрече присутствует бывший форвард обеих команд Фернандо Торрес.
«Очень счастлив вернуться на «Энфилд». Рад видеть всех фанатов «Ливерпуля», – сказал Торрес перед матчем.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Ливерпуле.
- Сейчас Торрес тренирует молодежную команду «Атлетико».
- С «Ливерпулем» Торрес-игрок трофеев не брал, а с «Атлетико» побеждал в Лиге Европы.
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Источник: твиттер «Ливерпуля»