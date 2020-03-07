Салах в первых 100 матчах АПЛ за «Ливерпуль» забил 70 голов, превзойдя Торреса

Матч 27-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:1) стал для форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха 100-м в турнире за ливерпульцев. За эти встречи египтянин забил 70 голов.

Салах превзошел достижение бывшего форварда «Ливерпуля» Фернандо Торреса, который в первых 100 матчах АПЛ забил на семь мячей меньше.

Салах – первый за 17 лет игрок «Ливерпуля», забивший 20 голов в трех сезонах подряд.

Египтянин на рынке стоит 150 миллионов евро.

«Ливерпулю» до титула АПЛ осталось одержать три победы.

Фото: Squawka Football.