Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Салах в первых 100 матчах АПЛ за «Ливерпуль» забил 70 голов, превзойдя Торреса

    Матч 27-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:1) стал для форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха 100-м в турнире за ливерпульцев. За эти встречи египтянин забил 70 голов.

    Салах превзошел достижение бывшего форварда «Ливерпуля» Фернандо Торреса, который в первых 100 матчах АПЛ забил на семь мячей меньше.

    • Салах – первый за 17 лет игрок «Ливерпуля», забивший 20 голов в трех сезонах подряд.
    • Египтянин на рынке стоит 150 миллионов евро.
    • «Ливерпулю» до титула АПЛ осталось одержать три победы.

    Фото: Squawka Football.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:07
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75078
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru