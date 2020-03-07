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  • Салах в первых 100 матчах АПЛ за «Ливерпуль» забил 70 голов, превзойдя Торреса

Салах в первых 100 матчах АПЛ за «Ливерпуль» забил 70 голов, превзойдя Торреса

7 марта 2020, 18:07
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Матч 27-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:1) стал для форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха 100-м в турнире за ливерпульцев. За эти встречи египтянин забил 70 голов.

Салах превзошел достижение бывшего форварда «Ливерпуля» Фернандо Торреса, который в первых 100 матчах АПЛ забил на семь мячей меньше.

  • Салах – первый за 17 лет игрок «Ливерпуля», забивший 20 голов в трех сезонах подряд.
  • Египтянин на рынке стоит 150 миллионов евро.
  • «Ливерпулю» до титула АПЛ осталось одержать три победы.

Фото: Squawka Football.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Ливерпуль Торрес Фернандо Салах Мохамед
Комментарии (3)
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portero
1583601990
Рекорды Ливера и игроков, после празднования чемпионства спад будет наверное...
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zigbert
1583677504
Время чтобы улучшить этот рекорд у него есть.
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