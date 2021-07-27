Торрес – о назначении тренером молодежки «Атлетико»: «Горд и счастлив вернуться домой»

Бывший нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес высказался о возвращении в мадридский клуб в качестве тренера команды-U19.

«Горд и счастлив вернуться домой. Приступаю к захватывающему испытанию. Сделаем все, чтобы служить нашему любимому «Атлетику», – сказал Торрес.

Торресу 37 лет.

Экс-форвард сборной Испании закончил футбольную карьеру в июне 2019 года.

Он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Евро и чемпионат мира.