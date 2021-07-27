Торрес – о назначении тренером молодежки «Атлетико»: «Горд и счастлив вернуться домой»

Бывший нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес высказался о возвращении в мадридский клуб в качестве тренера команды-U19.
«Горд и счастлив вернуться домой. Приступаю к захватывающему испытанию. Сделаем все, чтобы служить нашему любимому «Атлетику», – сказал Торрес.
- Торресу 37 лет.
- Экс-форвард сборной Испании закончил футбольную карьеру в июне 2019 года.
- Он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Евро и чемпионат мира.
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Источник: инстаграм Фернандо Торреса