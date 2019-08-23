Команда Торреса пропустила шесть голов в последнем матче испанца

Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес сегодня провел свой последний матч в карьере.

Его команда проиграла в чемпионате Японии со счетом 1:6 «Виссел Кобэ», за которую выступает Андрес Иньеста.

Торрес объявил о завершении футбольной карьеры в июне этого года.

Форвард играл за такие команды, как «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси». На его счету 110 матчей в сборной Испании и 38 голов.

Сегодня Торрес проведет последний матч в карьере. Иньеста написал ему письмо

Жалко Торреса. Трансфер в «Челси» сломал его великую карьеру