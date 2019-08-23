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    Команда Торреса пропустила шесть голов в последнем матче испанца

    Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес сегодня провел свой последний матч в карьере.

    Его команда проиграла в чемпионате Японии со счетом 1:6 «Виссел Кобэ», за которую выступает Андрес Иньеста.

    • Торрес объявил о завершении футбольной карьеры в июне этого года.
    • Форвард играл за такие команды, как «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси». На его счету 110 матчей в сборной Испании и 38 голов.

    Сегодня Торрес проведет последний матч в карьере. Иньеста написал ему письмо

    Жалко Торреса. Трансфер в «Челси» сломал его великую карьеру

    Источник: «Бомбардир»

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    23.08.2019 16:00
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1482

      koli4ka 10 часов назад

      Статистику-в студию!!!

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      Рейтинг: +11

      MU 007 14 часов назад

      Красиво ушел. Все запомнят))))

      0
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      Рейтинг: +1734

      absent32 15 часов назад

      кажется он переиграет этот матч в тихую)))

      0
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