Сегодня Торрес проведет последний матч в карьере. Иньеста написал ему письмо

Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста обратился к нападающему «Саган Тосу» Фернандо Торресу. Сегодня команды встретятся в рамках чемпионата Японии.

«Это было невероятное приключение.

Так странно. Капризная жизнь привела нас в Японию, чтобы мы сказали здесь свое «прощай».

Футбол связал нас 20 лет назад, когда мы еще были детьми. Впрочем, ты навсегда им останешься (о прозвище Эль Ниньо, «ребенок» с исп. – прим. «Бомбардир»). И ничто нас никогда не разлучит.

Никогда не забуду, как ты забил на юношеском чемпионате Европы в Англии и посвятил гол мне. А я смотрел матч дома по телевизору, потому что из-за травмы уехал с турнира раньше времени.

Помнишь, как мы в Тринидаде и Тобаго написали на футболках обещания, казавшиеся неисполнимыми? Но у нас получилось. Начиная с того момента, мы всегда были вместе. Вена, Йоханнесбург (города финалов Евро-2008 и ЧМ-2010). Тот незабываемый пас Хави на тебя. Луис Арагонес...

Разделенные, но всегда вместе до последнего момента, несмотря на цвета футболок и гербы клубов. Ты жил в Мадриде, я – в Барселоне. Но мы всегда были друзьями, которые просто играли в разных футболках и порой надевали одинаковые – красного цвета.

А сегодня мы сыграем в Тосу. Еще один матч. Но не очередной, а последний для тебя. Кто бы мог знать?

Ты увидишь Давида Вилью и меня, а потом полетишь домой. Тебя там ждут, хотя ты и сам прекрасно знаешь, что без тебя футбол станет грустнее. Наслаждайся новой жизнью и будь счастлив.

Но как же это странно, Фернандо. Ты еще не ушел, а я уже по тебе скучаю», – написал Иньеста в колонке для издания EL MUNDO.

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