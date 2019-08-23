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    Сегодня Торрес проведет последний матч в карьере. Иньеста написал ему письмо

    Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста обратился к нападающему «Саган Тосу» Фернандо Торресу. Сегодня команды встретятся в рамках чемпионата Японии.

    «Это было невероятное приключение.

    Так странно. Капризная жизнь привела нас в Японию, чтобы мы сказали здесь свое «прощай».

    Футбол связал нас 20 лет назад, когда мы еще были детьми. Впрочем, ты навсегда им останешься (о прозвище Эль Ниньо, «ребенок» с исп. – прим. «Бомбардир»). И ничто нас никогда не разлучит.

    Никогда не забуду, как ты забил на юношеском чемпионате Европы в Англии и посвятил гол мне. А я смотрел матч дома по телевизору, потому что из-за травмы уехал с турнира раньше времени.

    Помнишь, как мы в Тринидаде и Тобаго написали на футболках обещания, казавшиеся неисполнимыми? Но у нас получилось. Начиная с того момента, мы всегда были вместе. Вена, Йоханнесбург (города финалов Евро-2008 и ЧМ-2010). Тот незабываемый пас Хави на тебя. Луис Арагонес...

    Разделенные, но всегда вместе до последнего момента, несмотря на цвета футболок и гербы клубов. Ты жил в Мадриде, я – в Барселоне. Но мы всегда были друзьями, которые просто играли в разных футболках и порой надевали одинаковые – красного цвета.

    А сегодня мы сыграем в Тосу. Еще один матч. Но не очередной, а последний для тебя. Кто бы мог знать?

    Ты увидишь Давида Вилью и меня, а потом полетишь домой. Тебя там ждут, хотя ты и сам прекрасно знаешь, что без тебя футбол станет грустнее. Наслаждайся новой жизнью и будь счастлив.

    Но как же это странно, Фернандо. Ты еще не ушел, а я уже по тебе скучаю», – написал Иньеста в колонке для издания EL MUNDO.

    Жалко Торреса. Трансфер в «Челси» сломал его великую карьеру

    Источник: EL MUNDO

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    23.08.2019 07:08
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1888

      BlackMurder 17 часов назад

      Уходят и приходят новые, жизнь не кончается

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      Рейтинг: +219

      Artemka444 18 часов назад

      жаль очень жаль(((
      Один и лучших!!!!

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      Рейтинг: +1124

      Dizayner 19 часов назад

      да ладно, неужели торрес уже все((( он же совсем недавно начинал играть и вот на тебе, ппц жизнь несется куда-то

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      Рейтинг: +413

      Звезда запаса 19 часов назад

      Размазал сопли - меня щас вырвет.

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      Рейтинг: +1482

      koli4ka > Звезда запаса 10 часов назад

      Сопли,мой друг,и рвота от вечной плаксы Роналду. А от Великого Андреса Иньесты-истинно душевный стих!

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      Рейтинг: +530

      levon_man 20 часов назад

      Красиво, трогательно и ппо делу. Великие футболисты Великой сборной Испании.

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      Рейтинг: +597

      talgatnurzhanov2006 20 часов назад

      Как будто на войну отправляет Торреса.

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      Рейтинг: +162

      Я - легенда 21 час назад

      Блин, растрогали, чертяки )

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      Рейтинг: +444

      Randy Ram 22 часа назад

      Шевченко тоже после перехода в Челси сдулся... хотя доигрывал в Динамо более менее

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      Рейтинг: +444

      Randy Ram 22 часа назад

      В атлетико и ливере божил, что называется. А потом переход в челси и спад карьеры...

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      Рейтинг: +405

      Alemann 22 часа назад

      Проникновенно.

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