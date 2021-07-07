Мората – лучший бомбардир сборной Испании в истории Евро. Он обошел Торреса

Сборная Испании уступила Италии (1:1, 2:4 – по пенальти) в 1/2 финала Евро-2020.

Нападающий Альваро Мората забил третий мяч на Евро-2020 и шестой – за все время выступлений на чемпионатах Европы.

Форвард «Ювентуса» стал лучшим бомбардиром сборной Испании на Евро. Он обошел экс-форварда «Ливерпуля» и «Атлетико» Фернандо Торреса (5).