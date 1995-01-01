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    Мората – лучший бомбардир сборной Испании в истории Евро. Он обошел Торреса

    Сборная Испании уступила Италии (1:1, 2:4 – по пенальти) в 1/2 финала Евро-2020.

    Нападающий Альваро Мората забил третий мяч на Евро-2020 и шестой – за все время выступлений на чемпионатах Европы.

    Форвард «Ювентуса» стал лучшим бомбардиром сборной Испании на Евро. Он обошел экс-форварда «Ливерпуля» и «Атлетико» Фернандо Торреса (5).

    • Мората – первый испанец, забивший минимум три гола на двух Евро подряд.
    • Он не реализовал 11-метровый в серии послематчевых пенальти.
    • Испания впервые в истории проиграла в полуфинале Евро/ЧМ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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