Торрес объявил о завершении карьеры игрока

Бывший форвард «Атлетико», «Ливерпуля», «Челси» и сборной Испании Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры футболиста.

«Я должен объявить вам о кое-чем важном. После 18 захватывающих лет пришло время положить конец моей футбольной карьере. 23 июня в 10:00 по местному времени в Японии, у меня будет пресс-конференция в Токио, чтобы объяснить все детали. Увидимся там», – сказал Торрес.

Торрес – чемпион мира, двукратный чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов, двукратный победитель Лиги Европы.

Последний сезон испанец проводил в японском «Саган Тосу».