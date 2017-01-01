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    Торрес объявил о завершении карьеры игрока

    Бывший форвард «Атлетико», «Ливерпуля», «Челси» и сборной Испании Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры футболиста.

    «Я должен объявить вам о кое-чем важном. После 18 захватывающих лет пришло время положить конец моей футбольной карьере. 23 июня в 10:00 по местному времени в Японии, у меня будет пресс-конференция в Токио, чтобы объяснить все детали. Увидимся там», – сказал Торрес.

    • Торрес – чемпион мира, двукратный чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов, двукратный победитель Лиги Европы.
    • Последний сезон испанец проводил в японском «Саган Тосу».

    Источник: Официальный твиттер Фернандо Торреса

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