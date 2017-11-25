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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Атлетико
Леванте - Атлетико: обзор матча 25 ноября 2017
Леванте
25.11.2017, суббота, 22:45
Испания. Примера, 13 тур
0 : 5
Завершен
Атлетико
5'
Р. Пьер (АГ)
29'
К. Гамейро
59'
К. Гамейро
65'
А. Гризманн
68'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Атлетико
90'
+3
Желтая карточка
Коке
68'
ГОЛ! 0:5!
А. Гризманн
65'
ГОЛ! 0:4!
А. Гризманн
Пас отдал
К. Гамейро
59'
ГОЛ! 0:3!
К. Гамейро
Пас отдал
А. Гризманн
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
54'
Желтая карточка
Чема
52'
29'
ГОЛ! 0:2!
К. Гамейро
5'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Пьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Ойер
ВР
25
Тоньо
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
1
Рауль Фернандес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Саму
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
3-1-1-2-2
13
Ойер
18
Мур
5
Чема
44
Пьер
8
Дукур
20
Кампанья
10
Барди
23
Джейсон
19
Унал
25
Моралес
3-4-1-2
13
Облак
15
Савич
2
Годин
16
Луис
6
Коке
14
Габи
8
Ньигес
18
Парти
10
Корреа
7
Гризманн
9
Гамейро
Остались в запасе
Леванте
Атлетико
1
Рауль Фернандес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Саму
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Саму
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Леванте - Атлетико
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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