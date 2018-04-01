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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Депортиво
Атлетико - Депортиво: обзор матча 01 апреля 2018
Атлетико
01.04.2018, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 30 тур
1 : 0
Завершен
Депортиво
34'
К. Гамейро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Депортиво
90'
+2
Желтая карточка
П. Москера
Желтая карточка
Д. Коста
69'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Гамейро
34'
33'
Желтая карточка
Лукас
13'
Желтая карточка
Луизиньо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Депортиво
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Гильерме
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
7
Лукас
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Атлетико
1
Аксель Вернер
ВР
88
Кейди Баре
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Депортиво
35
Максим Коваль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Карлес Хиль
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
3-4-1-1
13
Облак
21
Эрнандес
2
Годин
15
Савич
14
Габи
18
Парти
8
Ньигес
6
Коке
10
Корреа
9
Гамейро
3-5-2
23
Рубен
6
Альбентоса
26
Сидней
16
Луизиньо
5
Москера
8
Чолак
4
Мунтари
24
Хуанфран
8
Гильерме
20
Адриан
7
Лукас
Остались в запасе
Атлетико
Депортиво
1
Аксель Вернер
ВР
88
Кейди Баре
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
11
Закария Баккали
ЛВ
35
Максим Коваль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
88
Кейди Баре
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
35
Максим Коваль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Атлетико - Депортиво
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
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