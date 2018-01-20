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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Жирона
Атлетико - Жирона: обзор матча 20 января 2018
Атлетико
20.01.2018, суббота, 18:15
Испания. Примера, 20 тур
1 : 1
Завершен
Жирона
34'
А. Гризманн
73'
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Жирона
Желтая карточка
Я. Облак
90'
82'
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
Желтая карточка
Х. Хименес
82'
73'
ГОЛ! 1:1!
Порту
Пас отдал
Б. Эспиноcа
Желтая карточка
Ш. Врсалько
66'
Желтая карточка
Т. Парти
45'
37'
Желтая карточка
Адай
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Д. Коста
34'
31'
Желтая карточка
Хуанпе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
11
Адай
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
12
Дуглас Луис
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
21
Эрнандес
15
Савич
20
Хименес
24
Врсалько
18
Парти
8
Ньигес
10
Карраско
10
Корреа
7
Гризманн
19
Коста
4-1-2-2-1
37
Буну
6
Хуанпе
20
Эспиноcа
22
Рамальо
22
Мохика
8
Понс
11
Адай
6
Гранель
10
Порту
10
Гарсия
14
Олунга
Остались в запасе
Атлетико
Жирона
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
12
Дуглас Луис
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
12
Дуглас Луис
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Атлетико - Жирона
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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