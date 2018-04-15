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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Леванте
Атлетико - Леванте: обзор матча 15 апреля 2018
Атлетико
15.04.2018, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 32 тур
3 : 0
Завершен
Леванте
33'
А. Корреа
48'
А. Гризманн
77'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Леванте
ГОЛ! 3:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
А. Корреа
77'
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Ш. Врсалько
48'
Желтая карточка
А. Гризманн
41'
34'
Желтая карточка
П. Лопес
ГОЛ! 1:0!
А. Корреа
Пас отдал
Витоло
33'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
13
Ойер
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
23
Джейсон
ПВ
19
Армандо Садику
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Атлетико
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
14
Габи
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Леванте
5
Чема
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
16
Саша Лукич
ЦП
10
Энис Барди
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
11
Иви
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
21
Эрнандес
15
Савич
2
Годин
24
Врсалько
8
Ньигес
6
Коке
7
Витоло
10
Корреа
7
Гризманн
9
Гамейро
3-2-1-3
13
Ойер
19
Лопес
23
Кабако
44
Пьер
8
Лерма
20
Кампанья
23
Джейсон
9
Марти
25
Моралес
19
Садику
Остались в запасе
Атлетико
Леванте
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
14
Габи
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
10
Энис Барди
АП
5
Чема
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
16
Саша Лукич
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
14
Габи
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
5
Чема
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
16
Саша Лукич
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Атлетико - Леванте
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
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