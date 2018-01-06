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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Хетафе
Атлетико - Хетафе: обзор матча 06 января 2018
Атлетико
06.01.2018, суббота, 15:00
Испания. Примера, 18 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
18'
А. Корреа
68'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Хетафе
74'
Желтая карточка
Д. Джене
Вторая желтая
Д. Коста
68'
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
Пас отдал
Ш. Врсалько
68'
Желтая карточка
Д. Коста
62'
Желтая карточка
С. Савич
45'
45'
Желтая карточка
Кала
Желтая карточка
А. Гризманн
44'
Желтая карточка
Габи
30'
29'
Желтая карточка
Ф. Портильо
Желтая карточка
Л. Эрнандес
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Корреа
Пас отдал
А. Гризманн
18'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
21
Эрнандес
15
Савич
2
Годин
24
Врсалько
14
Габи
6
Коке
10
Карраско
10
Корреа
19
Коста
7
Гризманн
4-2-2-2
1
Мартинес
22
Суарес
16
Кала
5
Антунеш
2
Джене
8
Арамбарри
14
Мора
20
Портильо
21
Ндиайе
9
Анхель
19
Молина
Остались в запасе
Атлетико
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Атлетико - Хетафе
6
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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