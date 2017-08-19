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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Атлетико
Жирона - Атлетико: обзор матча 19 августа 2017
Жирона
19.08.2017, суббота, 21:15
Испания. Примера, 1 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико
22'
К. Стуани
25'
К. Стуани
78'
А. Корреа
85'
Х. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Атлетико
Желтая карточка
П. Понс
90'
+4
85'
ГОЛ! 2:2!
Х. Хименес
Пас отдал
Коке
Замена
О. Кайоде
️️️️
Порту
84'
78'
ГОЛ! 2:1!
А. Корреа
Пас отдал
Л. Эрнандес
73'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Ф. Торрес
Замена
К. Планас
️️️️
Адай
71'
69'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Габи
67'
Красная карточка
А. Гризманн
67'
Желтая карточка
А. Гризманн
61'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
58'
Замена
А. Корреа
️️️️
Хуанфран
50'
Желтая карточка
С. Ньигес
Желтая карточка
К. Стуани
45'
28'
Желтая карточка
Я. Карраско
ГОЛ! 2:0!
К. Стуани
25'
ГОЛ! 1:0!
К. Стуани
Пас отдал
А. Гранель
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
11
Адай
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
29
Серхио Гонсалес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ирайсос
20
Эспиноcа
5
Муниеса
4
Алкала
24
Маффео
8
Понс
11
Адай
6
Гранель
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
4-3-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
20
Хименес
15
Савич
21
Эрнандес
6
Коке
14
Габи
8
Ньигес
10
Карраско
7
Гризманн
9
Торрес
11
Адай
21
Планас
21
Планас
11
Адай
10
Порту
80
Кайоде
80
Кайоде
10
Порту
14
Габи
10
Гайтан
10
Гайтан
14
Габи
20
Хуанфран
10
Корреа
10
Корреа
20
Хуанфран
9
Торрес
10
Вьетто
10
Вьетто
9
Торрес
Остались в запасе
Жирона
Атлетико
21
Марлос Морено
ПВ
37
Яссин Буну
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
Главный тренер
Пабло Мачин
29
Серхио Гонсалес
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
21
Марлос Морено
ПВ
37
Яссин Буну
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
Остались в запасе
29
Серхио Гонсалес
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
Главный тренер
Пабло Мачин
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Жирона - Атлетико
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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