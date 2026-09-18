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Колумбия. Примера А
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Индепендьенте
Сальвадор Ичасо
Статистика
€ 200 тыс
Сальвадор Ичасо - статистика
Индепендьенте
26 января 1992 (34)
#1 | Вратарь
187 см | 81 кг
Уругвай
Статистика
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 9 тур
Атлетико Букараманга
2 : 2
18.09.2026
Индепендьенте
Был в запасе
Колумбия. Примера А, 10 тур
Бояка Чико
2 : 1
13.09.2026
Индепендьенте
1' - 90'
Колумбия. Примера А, 8 тур
Индепендьенте
2 : 1
31.08.2026
Льянерос
Был в запасе
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А 2026
Кубок Либертадорес 2026
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торино
3
-1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
3 : 1
26.05.2019
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
4 : 1
19.05.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
3 : 2
12.05.2019
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
1 : 1
03.05.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
2 : 0
28.04.2019
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
0 : 1
20.04.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
1 : 1
14.04.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Парма
0 : 0
06.04.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Торино
2 : 1
03.04.2019
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
1 : 1
31.03.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Торино
2 : 3
16.03.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Фрозиноне
1 : 2
10.03.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Торино
3 : 0
03.03.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
2 : 0
23.02.2019
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
0 : 0
17.02.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1 : 0
10.02.2019
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
СПАЛ
0 : 0
03.02.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
1 : 0
27.01.2019
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3 : 2
19.01.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
1 : 1
29.12.2018
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
3 : 0
26.12.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
1 : 1
22.12.2018
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
0 : 1
15.12.2018
Ювентус
20' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
0 : 0
09.12.2018
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Торино
2 : 1
02.12.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
0 : 0
26.11.2018
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Торино
1 : 2
10.11.2018
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
1 : 4
04.11.2018
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Торино
1 : 1
27.10.2018
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
2 : 2
21.10.2018
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
05.10.2018
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
0 : 1
30.09.2018
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Аталанта
0 : 0
26.09.2018
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
1 : 3
23.09.2018
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
1 : 1
16.09.2018
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
1 : 0
02.09.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
2 : 2
26.08.2018
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
0 : 1
19.08.2018
Рома
Был в запасе
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