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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Сампдория
Торино - Сампдория: обзор матча 03 апреля 2019
Торино
03.04.2019, среда, 22:00
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
34'
А. Белотти
45+1'
А. Белотти
83'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Сампдория
90'
+1
Желтая карточка
М. Габбиадини
Желтая карточка
С. Лукич
90'
Желтая карточка
Т. Ринкон
86'
83'
ГОЛ! 2:1!
М. Габбиадини
Пас отдал
Г. Дефрель
76'
Желтая карточка
Н. Мурру
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
61'
57'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
ГОЛ! 2:0!
А. Белотти
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Белотти
Пас отдал
Л. Де Сильвестри
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Сампдория
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
25
Марко Сау
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
3-2-3-1-1
46
Сиригу
63
Н'Кулу
4
Иццо
14
Ансальди
24
Моретти
29
Де Сильвестри
8
Мейте
8
Ринкон
33
Базелли
7
Беренгер
11
Белотти
4-3-1-2
25
Аудеро
25
Колли
2
Андерсен
18
Берешиньски
29
Мурру
17
Линетти
14
Виейра
26
Прат
11
Рамирес
27
Квальярелла
11
Габбиадини
Остались в запасе
Торино
Сампдория
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Риккардо Сапонара
АП
25
Марко Сау
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Остались в запасе
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Риккардо Сапонара
АП
25
Марко Сау
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Торино - Сампдория
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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