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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Торино
Лацио - Торино: обзор матча 29 декабря 2018
Лацио
29.12.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 1
Завершен
Торино
62'
С. Милинкович-Савич
45+3'
А. Белотти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Торино
Желтая карточка
Л. Лейва
90'
+1
90'
Красная карточка
С. Мейте
90'
Желтая карточка
Т. Ринкон
Красная карточка
А. Марушич
86'
80'
Желтая карточка
С. Лукич
Желтая карточка
Л. Альберто
75'
ГОЛ! 1:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Л. Лейва
62'
Желтая карточка
Л. Фелипе
57'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Белотти
41'
Желтая карточка
А. Иццо
Желтая карточка
Х. Корреа
27'
14'
Желтая карточка
К. Джиджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
15
Ачерби
26
Раду
5
Фелипе
77
Марушич
19
Лулич
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
3-2-3-1-1
46
Сиригу
14
Ансальди
4
Иццо
26
Джиджи
29
Де Сильвестри
63
Н'Кулу
33
Базелли
8
Мейте
8
Ринкон
44
Фальке
11
Белотти
Остались в запасе
Лацио
Торино
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Лацио - Торино
4
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
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