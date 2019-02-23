Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Аталанта
Торино - Аталанта: обзор матча 23 февраля 2019
Торино
23.02.2019, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 0
Завершен
Аталанта
42'
А. Иццо
46'
Я. Фальке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Аталанта
Желтая карточка
А. Беренгер
90'
+4
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
78'
ГОЛ! 2:0!
Я. Фальке
Пас отдал
С. Мейте
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Иццо
42'
7'
Желтая карточка
Т. Кастань
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
3-2-3-1-1
46
Сиригу
4
Иццо
24
Моретти
63
Н'Кулу
34
Эйна
29
Де Сильвестри
8
Мейте
33
Базелли
23
Лукич
44
Фальке
11
Белотти
3-2-1-1-2
1
Бериша
6
Джимсити
5
Масиелло
23
Манчини
33
Хатебур
8
Госенс
8
Фройлер
8
Пашалич
91
Сапата
72
Иличич
Остались в запасе
Торино
Аталанта
7
Винченцо Миллико
ЦФ
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Торино - Аталанта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Новости команд
Все
Торино
Аталанта
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
09:34
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
09:34
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+